В апреле волгоградцев приглашают на фестиваль российско-итальянского кино. С 6 по 15 апреля в Волгограде будет проходить IV Российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино (RIFF), зрителей которого ждут премьерные показы лучших итальянских фильмов. В программе фестиваля – кассовые комедии, романтические мелодрамы, классические короткометражные работы, в том числе – лауреаты крупнейших мировых кинопремий.

Фестиваль откроется премьерой комедийного хита – фильмом «Закону тут не место». Программу кинопоказа продолжат комедии «Большая афера в маленьком городе», «Из Неаполя с любовью», трагикомедия «О мой Бог»!, мелодрама «7 минут», романтическое роуд-муви «В дорогу с Тарантеллой».

В рамках смотра предусмотрен тематический день, посвящённый одному из итальянских городов (в этом году — Риму), а также показы короткометражных и внеконкурсных работ. Зрители увидят альманах «Маленькое кино», снятый студентами Римского экспериментального центра кинематографии, и сборник «Вчера, сегодня, завтра» – лучшие итальянские шорт-комедии и мелодрамы этого года. Закроется фестиваль премьерой фильма-триумфатора Венецианского кинофестиваля «Неделимые». Все показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами в кинотеатре «Пять звёзд-Волгоград», по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, дом 9б. Справки по телефону 8(8442) 55-06-06. RIFF в Волгограде в соцсетях: Итальянское кино в Волгограде

Программа фестиваля:

6 апреля

19:00 Сбор гостей

19:30 Открытие кинофестиваля и показ фильма «Закону тут не место», комедия, 12+, 1ч. 35мин.

7 апреля

16:00 «Из Неаполя с любовью» (Troppo napoletano), романтическая комедия, 12+, 1 ч. 50 мин.

18:00 Сборник короткометражек «Вчера, сегодня, завтра» (Rassegna dei corti «Ieri, oggi, domani»), комедия, мелодрама, 12+, 1ч. 46мин.

8 апреля

14:00 «Прогулка по Риму» (Una gita per Roma), приключения, 12+, 1ч. 48мин.

16:30 «Мария и Рим» (Maria per Roma), романтическая комедия, 12+, 1ч. 33мин.

9 апреля

19:00 «О мой Бог!» (Oh mio Dio!), комедия, 16+, 1ч. 40мин.

10 апреля

19:00 «В дорогу с тарантеллой» (Taranta on the road), мелодрама, роуд-муви, 16+, 1ч. 20мин.

11 апреля

19:00 «Маленькие семейные преступления» (Piccoli crimini coniugali), мелодрама, 16+, 1ч. 30мин.

12 апреля

19:00 «7 минут» (7 minuti), мелодрама, 16+, 1ч. 39мин.

13 апреля

19:00 «Между нами, девочками» (Qualcosa di nuovo), романтическая комедия, 1ч. 33мин.

14 апреля

16:00 Сборник короткометражек «Маленькое кино» (Rassegna dei corti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma), мелодрама, драма, 12+, 1ч. 35мин.

18:00 «Большая афера в маленьком городе» (Un paese quasi perfetto), комедия, 12+, 1ч. 35 мин.

15 апреля

15:00 Фильм закрытия кинофестиваля – «Неделимые» (Indivisibili), мелодрама, 16+, 1ч. 44мин.

Российско-итальянский кинофестиваль проходит в Волгограде при поддержке регионального Агентства развития туризма и социокультурных проектов и киноклуба «Альтернатива» Волгоградского государственного института искусств и культуры и является самым масштабным италоязычным фестивалем России. После Волгограда программа фестиваля будет представлена более чем в 20 городах нашей страны.