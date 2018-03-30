Творческие коллективы и индивидуальные исполнители ещё могут успеть подать заявку на участие в ежегодном фестивале-конкурсе «Живой звук-2018», который будет проходить 7 апреля в ТРЦ «Акварель». Заявки принимаются до 2 апреля, более подробная информация по ссылке.

Открытый фестиваль-конкурс «Живой звук» проводится в Волгограде с 2012 года. Организаторами мероприятия является муниципальное учреждение «Молодежный центр «Паритет»» Кировского района при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. Ежегодно фестиваль собирает на одной площадке талантливых вокалистов со всего города, которые борются за то, чтобы стать победителями в своих номинациях.

Конкурсанты будут выступать в двух номинациях:

солисты, малые формы, ансамбли 14-16 лет

солисты, малые формы, ансамбли 17-30 лет

Мероприятие будет проходить в центральном атриуме ТРЦ 7 апреля с 12:00 до 15:00.