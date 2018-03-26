В Волгограде завершили подсчет голосов за проекты по благоустройству городских территорий. По итогам голосования лидерами стали дизайн-проект благоустройства поймы р. Царицы и дизайн-проект обновления ее склонов в Центральном районе. В прошлом году в рамках программы в пойме появилась зеленая зона с фонтаном, лавочками, детской площадкой. Горожане оценили новый парк – территория стала местом семейного отдыха и площадкой для городских праздников. В этом году в соответствии с предложениями волгоградцев преображение поймы продолжится. Вскоре здесь появятся удобные спуски для пешеходов, системы полива и освещения, детские площадки, будет проведено комплексное озеленение. Для активного отдыха горожан предусмотрены скейтпарк, роллердром, который в зимнее время будет использоваться как каток, площадка с уличными тренажерами и стритбол.

Третье место занял проект преображения парк Юбилейный в Красноармейском районе. Преображение парковой территории началось в 2017 году: здесь уже появился плоскостной фонтан, новое тротуарное покрытие, лавочки, система наружного освещения и деревья. Согласно дизайн-проекту, в парке планируется создать искусственные водоемы, мемориальную зону, места тихого отдыха и проката велосипедов, установить несколько арт-объектов, обустроить детские и спортивные площадки. Предусмотрены работы по озеленению: в парке «Юбилейный» появятся ясени, клены, можжевельник, ивы, кизил и другие деревья и кустарники. Запланирована и установка скамеек с подсветкой и лежаков, а также многофункциональных беседок. В зоне тихого отдыха предлагается разместить шкафы для книг и беседку с подвесными сидениями для чтения.

Далее, в порядке очередности расположились территория, прилегающая к памятнику «Гаситель», пешеходная зона по проспекту им. В.И. Ленина в Центральном районе, парк «Сказка» в Ворошиловском районе и бульварная часть ул. Комсомольской в Центральном районе. Дизайн-проекты, набравшие наибольшее количество голосов, реализуют уже в этом году. Остальные территории будут поэтапно благоустроены в течение пяти лет.

Напомним, для рейтингового голосования горожанами были предложены 20 проектов общественных территорий во всех районах Волгограда. В этом году волгоградцам впервые была предоставлена возможность определять не только перечень территорий, но и очередность их обновления путем рейтингового голосования, которое состоялось в марте текущего года. Напомним, ранее все дизайн-проекты прошли общественные обсуждения, в ходе которых волгоградцы предложили архитекторам имеющиеся у них дополнения. Скорректированные с учетом пожеланий горожан проекты лягут в основу разработки проектно-сметной документации.