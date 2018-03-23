В Волгограде будет построено новое разворотное кольцо троллейбусов на конечной остановке «Площадь Возрождения». С его появлением станет возможным создание новых троллейбусных маршрутов. Благодаря дополнительному кольцу, на площади в Краснооктябрьском районе смогут разворачиваться и троллейбусы, следующие с северной части города. На данный момент рабочие приступили к первому этапу строительства.

По данным пресс-службы администрации Волгограда, для создания дополнительного разворотного кольца потребуется смонтировать 600 метров контактной сети, заменить поперечные несущие тросы и изоляцию, а также установить новые спецчасти. Первый этап монтажных работ планируется провести 23, 24 и 25 марта – на этот период времени троллейбусы №10А станут перевозить пассажиров в границах «Ул. Землячки – Дворец Спорта». Транспорт по этому новому маршруту начал следовать с 12 марта – новое направление сформировано для повышения качества пассажирского обслуживания жителей микрорайона Жилгородок на западе Волгограда. Основной объем работ специалисты проведут в ночное время, чтобы днем обеспечивать горожан бесперебойным троллейбусным сообщением.