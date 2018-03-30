«Концессии теплоснабжения» возобновляют начатую в прошлом году работу по внедрению способа оперативного обнаружения протечек в системе отопления, поступающего в жилые дома. Для этого применяется технология подкрашивания теплоносителя, безопасность которой подтверждена Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Способ оперативного выявления течей инженерных коммуникаций с помощью безвредного красителя давно и весьма успешно используется во многих городах страны. В областном центре подобную технологию «Концессии теплоснабжения» впервые применили в прошлом году.

В 2018 году работа по обнаружения утечек путем окрашивания теплоносителя в зеленый цвет возобновляется.

Дело в том, что в случае образования течи на сетях не всегда удается сразу определить место и характер повреждения. Запуск же в систему централизованного отопления красителя даст возможность специалистам быстро сориентироваться, что утечка произошла именно в трубопроводах, отвечающих за подачу тепла.

Использование подобной технологии позволит не только существенно сократить время обнаружения дефектного участка и как следствие ускорить ремонтные работы, но и поможет улучшить контроль за работой сетей теплоснабжения в целом.

Напомним, для оперативного обнаружения утечек специалисты используют краситель Уранин А, полностью соответствующий требованиям санитарного законодательства, что подтверждено Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области.