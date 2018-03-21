Торговая сеть «Перекресток» открыла первый супермаркет в Волгограде. Магазин торговой площадью более 2000 кв. м расположен по адресу ул. Краснознаменская, 9 (ТРЦ «Пирамида»). Супермаркет работает с 09:00 до 23:00.

«Цель нашей компании – обеспечивать качественными услугами современной торговли все категории покупателей безотносительно их места жительства. Открыв сегодня первый супермаркет в Волгограде, мы делаем еще один уверенный шаг в этом направлении. В ближайшие дни начнет свою работу второй супермаркет нашей сети в городе, он будет расположен на Рабоче-Крестьянской улице, 9б, а летом мы планируем открытие еще одного супермаркета в Волжском, на проспекте Ленина, 100», – комментирует Андрей Новокшонов, Директор дивизиона «Юг» торговой сети «Перекресток».

Для покупателей торговая сеть «Перекресток» предлагает расширенный ассортимент свежей продукции: овощей, фруктов, молочной продукции, мяса, птицы и рыбы, а также кулинарии собственного производства, хлеба и выпечки, изготовленных в пекарне супермаркета. Ассортимент нового магазина включает свыше 15000 наименований товаров, в числе которых — и продукция местных производителей. Для удобства покупателей на полках товары от локальных поставщиков выделены специальным стоппером «Наше, волгоградское». Местные предприятия поставляют в магазин хлеб, молочную продукцию, мясную гастрономию, кулинарные изделия и другие товары.

В Волгоградской области в настоящий момент также работает один супермаркет торговой сети «Перекресток» в городе Волжском, по адресу Профсоюзов, д. 1Б (ТРК «Планеталето»). Супермаркет обслуживает покупателей с 09:00 до 22:00.

В супермаркетах «Перекресток» в будние дни, с 09:00 до 13:00, при предъявлении пенсионного удостоверения на кассе покупатели могут получить 10%-ную скидку на все товары, кроме табачной продукции и других товаров, продаваемых по минимальной розничной цене, а также участвующих в промо-акциях.