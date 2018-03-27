В Центре документации новейшей истории Волгоградской области в апреле откроется историко-документальная выставка «Сталинградский комсомол на восстановлении родного города». В экспозиции будут представлены материалы из архивных фондов «Волгоградский областной комитет Российского союза молодёжи», «Коллекция фотодокументов партийного архива Волгоградского обкома КПСС», «Коллекция воспоминаний ветеранов партии и комсомола, войны и труда»: воспоминания комсомольцев, участвовавших в восстановлении г. Сталинграда, фотографии комсомольских бригад, принимающих участие в восстановительных работах, заявления в Сталинградский обком ВЛКСМ от комсомольцев из различных регионов страны с просьбой направить на восстановление г. Сталинграда, сведения Сталинградского обкома ВКП(б) об участии черкасовских бригад в восстановлении г. Сталинграда. Материалы выставки будут интересны историкам, краеведам и всем, кто интересуется историей г. Волгограда.

Выставка «Сталинградский комсомол на восстановлении родного города» откроется 9 апреля и будет работать по 30 июня 2018 г. в Центре документации новейшей истории Волгоградской области по адресу: ул. Дымченко, 16, Время работы: по будням с 8:30 до 16:30. Справки по телефону 23-43-03.