В Волгограде началось строительство трамвайного съезда рядом с остановкой «Европа Сити Молл». После того, как строительство съезда будет завершено, трамваи смогут совершать реверсное движение от станции «Ельшанка» до первой наземной станции после тоннельной части пути.

Основные этапы устройства трамвайного съезда будут проходить в ночное время, чтобы обеспечить работу скоростного трамвая в обычном режиме. В ходе строительства будет уложено около 100 метров одиночного трамвайного пути, установлены две стрелки для перехода на противоположный путь и смены направления движения трамвайного поезда.

Как пояснил старший мастер по текущему содержанию и ремонту трамвайных путей службы пути МУП «Метроэлектротранс» Валерий Лукьяненко: «Сотрудники службы пути МУП «Метроэлектротранс» уже приступили к разметке места временного съезда. Затем будут организованы работы по разбору шпал, укладке рельсов, включая кривые участки, установке стрелок. Завершить строительство планируется к середине апреля. Здесь также будет устроена дополнительная остановочная площадка для посадки и высадки пассажиров».

Возведение стрелочного перевода позволит трамваям с двусторонним расположением дверей и кабинами водителей в голове и хвосте поезда работать в челночном режиме без разворота на специальном маршруте Т-1 «Ельшанка – ТРК «Европа Сити Молл». Удобные маршруты общественного транспорта позволят обеспечить комфортный отдых горожан и гостей города при организации пешеходных зон в ходе празднования дня Победы и проведения матчей чемпионата мира по футболу.