В Волгоград продолжают прибывать новые вагоны для линии скоростного трамвая. На данный момент в город поступило уже шесть вагонов модели 71-623 УКВЗ. Перед тем, как новые вагоны выйдут на маршрут, они пройдут несколько этапов пуско-наладочных работ и обкатку.

По данным пресс-службы МУП «Метроэлектротранс», вагоны изготавливаются специально для эксплуатации на линии волгоградского скоростного трамвая, поэтому главный их признак – двустороннее расположение дверей. В соединении по принципу «тяни-толкай» или «корма к корме» у этого трамвайного поезда с обеих сторон есть кабина, что также необходимо для работы, особенно на второй очереди СТ – от станции «Пионерская» до «Ельшанки».

Вагоны новые с частично низким полом (40%). В салоне установлены новые печки и современные светодиодные светильники. Широкие тонированные окна обеспечивают хороший обзор, для волгоградского жаркого климата предусмотрены большие форточки.

В середине салона имеется вместительная накопительная площадка, куда по специально предусмотренной аппарели могут заехать маломобильные пассажиры и мамочки с малышами в колясках. В вагоне 23 места для сиденья (без учета откидных), общая вместимость – 190 пассажиров.

Сейчас вагоны находятся на разной стадии пуско-наладочных работ. Но в скором времени волгоградцы и гости города-героя смогут сами оценить новые вагоны.