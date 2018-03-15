Волгоградцев приглашают на концерт «Музыка Великого поста», который будет проходить в театре «Царицынская опера». В программе концерта прозвучат лучшие образцы духовной музыки русских композиторов, вокальные и инструментальные произведения в исполнении хора, оркестра и солистов «Царицынской оперы».

На втором концерте фестиваля «Царицынский благовест», который реализуется при поддержке Волгоградской епархии и по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, будет продолжен разговор о Боге и душе на языке музыки. Традиционно исполняемые во время Великого поста в православных храмах и на концертных площадках музыкальные произведения заставляют человека задуматься о жизни, по-другому взглянуть на свои поступки. В программе концерта «Музыка Великого Поста» — лучшие образцы духовной музыки русских композиторов, вокальные и инструментальные произведения в исполнении хора, оркестра и солистов театра «Царицынская опера». Прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Сергея Танеева, Милия Балакирева, Александра Гречанинова, Павла Чеснокова. Завершит концерт кантата Сергея Танеева «Иоанн Дамаскин» — знаменитый «русский реквием», одно из самых знаковых произведений отечественной православной музыки.

В рамках фестиваля «Царицынский благовест» в колонном зале театра «Царицынская опера» будет представлена экспозиция детского и юношеского творчества на христианскую тематику.

Концерт «Музыка Великого поста» состоится 16 марта, начало в 18:30. Театр «Царицынская опера» находится по адресу: пр. Ленина, 97. Справки по телефону 8(8442) 26-79-95.