В ближайшие выходные жителей и гостей города приглашают на спектакль от «Волгоградского областного театра кукол» под названием «Волшебник ОХ», который будет проходить в ТРЦ “Акварель”.

Спектакль рассказывает о хлопотливой бабушке, которая очень любит и балует свою единственную внучку Машу. А Маша мечтает выйти замуж за царевича. И только встреча с Иваном, а затем и с самим волшебником Охом помогает Маше изменить отношение к труду и жизни.

Спектакль будет проходить 16 марта 16.00 в шоу-пространстве ТРЦ «Акварель», вход свободный.