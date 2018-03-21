В связи с работами по обновлению контактной сети в тоннельной части первой очереди линии скоростного трамвая движение трамваев по линии СТ будет осуществляться до 22.30. За время работ в обоих тоннелях в границах въезда в подземку под ул. Бакинской до выезда из тоннелей на станции «Пионерская» предстоит заменить 13,2 км несущего троса и контактного провода – именно столько потребуется для обновления почти 6,6 км контактной сети.

Ремонт контактной сети в волгоградской подземке запланирован с 21 марта по 30 апреля 2018 г. Он организован поэтапно по участкам, чтобы обеспечить непрерывную и стабильную работу скоростного трамвая. На время проведения ремонта в последний вечерний рейс трамвайные поезда по маршруту СТ от конечной станции «ВгТЗ» до «Площади Чекистов» будут отправляться в 21-48, от станции «Площадь Чекистов» до «ВГТЗ» – в 22-22. Последнее вечернее отправление по маршруту СТ-2 от станции «Монолит» до «Ельшанки» – в 21-31, от станции «Ельшанка» до станции «Монолит» – в 22-07. В утренние рейсы скоростной трамвай отправится, как и прежде, по расписанию: по маршруту СТ от конечной станции «ВГТЗ» – в 05-56, от площади Чекистов – в 06-29, по маршруту СТ-2 от станции «Монолит» – в 05-19, от «Ельшанки» – в 05-58.