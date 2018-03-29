Волгоградцев приглашают на органный концерт «Шедевры барокко», который будет посвящен 333 годам со дня рождения великого немецкого композитора и органиста-виртуоза Иоганна Себастьяна Баха. Он является автором более 1000 музыкальных произведений, многие из которых признаны шедеврами мировой музыкальной классики.

Органный концерт состоится 31 марта в 18:00 в сарептской кирхе. Для гостей выступит победитель Всероссийского и лауреат Международных конкурсов, солист Сочинской филармонии Владимир Королевский. За последние несколько лет выступления музыканта стали одними из самых узнаваемых и ожидаемых событий города.

В программе концерта прозвучит гениальная музыка из Золотого фонда мировой органной классики: известные сочинения И.С. Баха, Г. Муффата, Н. Брунса и Г. Бёма.

За час до концерта состоится экскурсионная программа «Сарепта музыкальная». Посетители узнают об увлечениях жителей поселения Сарепта, познакомятся с их музыкальными предпочтениями и своими глазами увидят инструменты, на которых играли сарептяне более двух веков назад. Экскурсия «Сарепта музыкальная» поможет настроиться на предстоящий концерт и окунуться в атмосферу уютной Европы.

Заказ билетов по телефону 8 (8442)67-33-02.