В отдаленном поселке Горный Советского района открыли новый детский медицинский кабинет во врачебной амбулатории. Теперь врач-педиатр будет ежедневно вести прием в кабинете, а также совершать патронажные выезды не только по Горному, но еще и в поселки Водный, Гули Королевой, Майский и Горнополянский разъезд. Всего в этих пяти отдаленных населенных пунктах проживает 650 детей.

По данным регионального комитета здравоохранения, лицензию на оказание данного вида деятельности получила детская клиническая поликлиника №31. Эта медицинская организация является головным учреждением по обслуживаю детей пяти поселков Советского района.

Профилактические медицинские осмотры маленькие жители отдаленных территорий проходят в консультативно-диагностическом отделении № 5 ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31» — организованная доставка пациентов осуществляется школьными автобусами.