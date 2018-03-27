В Красноармейском районе Волгограда состоится областной смотр-конкурс поэтических театров и чтецов-любителей в рамках фестиваля самодеятельного художественного творчества «Волжские зори». Мероприятие будет проходить в Волгоградском областном центре народного творчества.

В конкурсе примут участие более 200 человек из 24 районов и городов Волгоградской области — люди разных профессий и возрастов, отдающие свой досуг любимому виду творчества. Уровень их подготовки и исполнительское мастерство предстоит оценивать жюри из известных волгоградских деятелей в области литературы и театрального творчества во главе с заслуженным артистом Российской Федерации, ведущим артистом Волгоградского театра юного зрителя Василием Богатырёвым.

Смотр-конкурс посвящен 75-летию Победы в Сталинградской битве, поэтому основная тема конкурсных выступлений связана с этой великой датой. Кроме патриотической тематики, в репертуаре участников — лирика, поэзия и проза классиков русской и советской литературы. Прозвучат произведения известных волгоградских авторов Маргариты Агашиной и Михаила Луконина. Также конкурсанты выступят со стихами собственного сочинения.

Помимо отдельных исполнителей, в конкурсе участвуют поэтические театры с литературными композициями.

Конкурс будет проходить 29-30 марта. Все два дня конкурсная программа будет начинаться в 10:00. Смотр-конкурс проводится в малом зале Волгоградского областного центра народного творчества по адресу: Красноармейский район Волгограда, бульвар Энгельса, 1а. Справки по телефонам: 8 (8442) 67-52-76, 67-52-78.