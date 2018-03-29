В больнице региона поступит 30 единиц современного эндоскопического оборудования. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 28 миллионов рублей. Оборудование будет распределено между 18 больницами и поликлиниками. Кроме того, в первом квартале 2018 года за счет средств резервного фонда ОМС будет приобретено 66 единиц медицинского оборудования на сумму 37 миллионов рублей.

Так, в этом году в областной клинический кардиологический центр поступил передвижной рентгенотелевизионный аппарат, оснащенный С–дугой. Эта установка стоимостью 9,8 миллиона рублей необходима для проведения операций и диагностики во время вмешательств в рамках оказания высокотехнологичной медпомощи.

Напомним, в конце прошлого года в Волгоградском областном онкологическом диспансере было установлено роботизированное оборудование для лабораторно-гистологической службы. В родильный дом №1, расположенный в Тракторозаводском районе Волгограда, поступил современный гистерорезектоскоп, который используется при проведении сложных гинекологических операций, а также в экстренной хирургии при родоразрешении.

В планах — приобретение нового современного лабораторного комплекса для диагностических исследований областного клинического онкологического диспансера.