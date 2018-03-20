Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по модернизации на водопроводной насосной станции по пр. Металлургов. В связи с этим с 09.00 часов 21 марта 2018 г. до 20.00 часов 21 марта 2018 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам Краснооктябрьского района Волгограда:

Многоквартирные жилые дома:

— ул. Богунская, дд. № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

— ул. Качалова, дд. № 40, 42, 44, 48, 50, 52;

— ул. Поддубного, дд. № 3, 5, 7, 7а, 9;

— пр. Металлургов, дд. № 50, 50а, 52, 54;

— ул. Северный городок, дд. № 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Частный сектор:

— ул. Туманяна, дд. № 1-39;

— ул. Ульяны Громовой, дд. № 1-27;

— ул. Связистов, дд. № 1-23;

— ул. Качалова, дд. № 1-39, 42а, 48а;

— ул. Поддубного, дд. № 6а, 8, 13, 15;

— ул. Богунская, дд. № 38;

— пр. Металлургов, дд. № 52а.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.