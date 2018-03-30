В музейно-выставочном центре муниципального учреждения культуры «Центр культуры, досуга и кино» Красноармейского района состоится открытие выставки калмыцких художников «Мелодия Степи». В экспозиции будут представлены работы двенадцати лучших мастеров изобразительного искусства группы художников Калмыкии «Кочевники».

Художники, влюбленные в красоту родной земли, пишут ее одухотворенно и с чуткой нежностью. Каждое полотно как бы излучает свет, запахи, краски жизни. Ряд произведений создан в традициях реалистической школы в жанрах: пейзаж, натюрморт и тематическая картина. Произведения отличаются своей лаконичностью, ясностью художнической позиции, эмоциональным настроем и лиричностью.

Для тех, кто хочет увидеть будни и знаменательные события республики Калмыкия, представлены работы фотохудожника Николая Бошева. Мастер любит экспериментировать с цветом и светом, ему интересна как цветная, так и чёрно-белая фотография. Он стремится сохранить естественную прелесть и живую энергию запечатленного мгновенья.

Участниками выставки «Кочевники» являются и скульпторы. Один из них — заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Калмыкии, скульптор-монументалист Владимир Васькин. Образы добра и зла, войны и мира, жизни и смерти воплощаются им при помощи различных материалов в сериях произведений: «20 веков» и «Притчи». Заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Калмыцкой АССР Наран Эледжиев обращает работы не только к эмоциям, но и к интеллекту зрителя («Земля предков», «Ойрат»). Каждое произведение — итог творческого вдохновенного труда ваятеля.

Работы группы художников «Кочевники» уже были представлены на международных выставках в Польше, Норвегии, Югославии, Монголии, во Франции, в США, Голландии, Германии и других странах.

Выставка картин, скульптур и фоторабот проводится при содействии Волгоградской городской Общественной Организации — Союз «Калмыкия-Волгоград», МУК «ЦК ДК Красноармейского района Волгограда», ВРО Ассамблея народов России и при поддержке администрации Красноармейского района Волгограда.

Выставка будет проходить с 3 апреля по 15 мая в музейно-выставочном центре муниципального учреждения «Центр культуры, досуга и кино Красноармейского района» по адресу: Волгоград, ул. 50 лет Октября, 17. Телефон для справок: 62-73-56.