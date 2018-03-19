В Красноармейском районе готовится к открытию новый молодежный центр «Ракурс», где сейчас заканчиваются отделочные работы. К этому моменту специалисты уже провели необходимые действия по оборудованию помещения для посещения людьми с ограниченными возможностями.

В просторном помещении общей площадью около 390 кв. м разместятся театральная и музыкальная студии, школа аниматоров, тренажерный зал, современный конференц-зал, а также фотозона. Это позволит значительно расширить возможности для активного и культурного досуга, развития творческого потенциала детей и подростков самого южного района областного центра. Планируется, что в новом помещении смогут заниматься до 350 ребят.

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Для нового современного молодежного центра муниципалитет выделил просторное помещение по адресу ул. Светлоярская, дом 46, на первом этаже здания. Рядом расположены порядка 20 общеобразовательных учреждений, Волгоградский индустриальный техникум. В новом молодежном центре постоянную прописку получат два подростковых клуба «Креатив» и «Квартал», которые ранее ютились в двух небольших помещениях в соседнем здании. В подростково-молодежном клубе «Квартал» занимаются ребята с ограниченными возможностями по здоровью, на его базе открыта музыкальная студия, которую посещают дети с диагнозом ДЦП. Ребята принимают активное участие в творческой жизни города, участвуют в благотворительных концертах. Молодежный клуб особенно нуждался в подходящем для воспитанников пространстве.

В ходе ремонтных и отделочных работ в помещении на Светлоярской для посетителей с ограниченными физическими уже установлены пандусы, размещены таблички со шрифтом Брайля, соответствующим образом оборудованы туалетные комнаты. Здесь также была проведена реконструкция системы водоснабжения, после окончания отопительного сезона будут заменены сети отопления, застелены новые полы.

После завершения ремонта в новом клубе откроется новая уникальная театральная студия «Без границ», участники которой будут не только постигать азы актерского и режиссерского искусства, но и сами создавать костюмы и декорации. Отдельные помещения займут школа аниматоров и кружок для развития лидерских качеств. Кроме того, здесь же будут организованы тренажерный зал, зона отдыха с настольными играми, конференц-зал и фотозона. Центр будет готов принять около 350 детей и подростков.

В настоящее время рассматривается возможность открытия на территории центра пункта выдачи детской и взрослой литературы – помощь в этом клубу окажут городские библиотеки. Это позволит повысить доступность библиотечных услуг для жителей микрорайона.