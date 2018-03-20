В природном парке «Донской» специалисты спасают рыбу от замора, проводя противозаморовые мероприятия. Так, на озерах Иловлинского района сотрудники природного парка и лесничества совместно с инспекторами Рыбнадзора и МЧС начали устранять причины гибели рыбы от нехватки кислорода.

Как свидетельствуют результаты многолетних наблюдений специалистов (гидрологов и ихтиологов), февраль и март – самый критичный период в жизни обитателей закрытых водоемов. Когда на озерах, водохранилищах и прудах устанавливается плотный ледяной покров, доступ кислорода практически полностью перекрывается. Такие условия приводят к возникновению так называемого замора. От кислородного голодания страдает не только рыба. В водоемах зимует масса других живых организмов: водные черви, пиявки, насекомые, земноводные, планктонные беспозвоночные.

В целях сохранения биологического разнообразия именно в это время сотрудники природных парков Волгоградской области проводят антизаморные мероприятия. Так, в феврале-марте специалисты природного парка «Донской» и Иловлинского лесничества совместно с представителями Цимлянского отдела Рыбнадзора и Центра ГИМС МЧС России по Волгоградской области уже побывали на самых проблемных в этом смысле озерах Большой и Малый Ильмень, Пятидесятное, Колдаир, Дубовое, пробурив в ледяном панцире лунки и установив в них снопы из камыша. Также при спасении рыбы они использовали гидромеханическое устройство – мотопомпу. В результате открытая потокам воздуха вода, сливаясь через прорубь в озеро, освобождается от вредного газа и насыщается кислородом. Спасением рыбы в водоёмах Иловлинского района специалисты парка будут заниматься до конца марта.