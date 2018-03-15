Жителям и гостям города выпадает уникальная возможность ознакомиться с редкими архивными документами, которые будут представлены в экспозиции Государственного архива Волгоградской области на выставке «Из истории финансовой службы Волгоградской области: к 100-летию со дня образования».

По данным пресс-службы комитета культуры Волгоградской области, выставка архивных документов освещает создание самостоятельного финансового органа Царицынской губернии и его деятельность до начала 1930-х годов. Вниманию посетителей выставки впервые будут представлены различные доклады, сводки, предписания и отчёты Царицынского (Сталинградского) губернского финансового отдела, экземпляры журналов «Хозяйство на новых путях», фотоматериалы.

Выставка «Из истории финансовой службы Волгоградской области: к 100-летию со дня образования» открывается 15 марта и будет работать до 15 апреля 2018 г. в помещении Государственного архива Волгоградской области по адресу: ул. Коммунистическая, 30.