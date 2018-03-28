В Волгограде продолжаются работы по реконструкции железнодорожной платформы «Мамаев курган» и мемориального парка у подножия главной высоты России. В рамках выездного совещания губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход выполнения работ на этих двух объектах.

Так, во время работ по реконструкции железнодорожной платформы «Мамаев курган» была построена новая пассажирская железнодорожная платформа длиной 220 метров, которая рассчитана на электропоезд в десять вагонов. Она расширена с трех до шести метров, что увеличивает пропускную способность, над строением смонтирован навес. Для маломобильных жителей и гостей города платформа оборудована пандусами, будут установлены урны и скамейки. Глава региона обратил внимание, что железнодорожники выполнили договоренности и построили защитное ограждение с обеих сторон от станции.

фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области

А в мемориальном парке у подножия Мамаева кургана начался второй и третий этап реконструкции. Напомним, что в рамках первого этапа в парке были проложены пешеходные дорожки, установлены современные парковые светильники, садовая мебель, высажены деревья и кустарники. Сейчас комплексная работа продолжается, обновление выполняется качественно и в установленный срок.

Как только позволят погодные условия, продолжится обустройство пешеходных, велосипедных, роликовых дорожек, площадок для отдыха посетителей парка. Здесь планируется посадить почти две тысячи деревьев и кустарников, разбить цветники, установить малые архитектурные формы, камеры видеонаблюдения. Украшением новой зоны отдыха станет сухой музыкальный фонтан с подсветкой.

Все работы по благоустройству мемориального парка выполняются за счет внебюджетных источников.