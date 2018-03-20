В этом году в детских оздоровительных учреждениях региона отдохнут около 92 тысяч юных жителей региона. В число отдыхающих войдут и дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых в учреждениях создают доступную среду и специальные условия.

Благодаря принятым в областное законодательство поправкам, упрощены процедуры получения бюджетной поддержки для приобретающих путевки. Главный принцип оказания помощи — адресность.

Более 650 ребят готов принять в летние месяцы загородный лагерь «Зеленая волна». Тематика смен разнообразна: патриотическое, экологическое, спортивное, трудовое, духовно-нравственное воспитание, популяризация научных знаний и приобщение детей к культурному наследию. В общей сложности, в каникулярный период (зимний, весенний, летний, осенний) учреждение посетит более 2,5 тысяч детей.

В рамках региональной программы по формированию доступной среды в лагере отремонтированы и оснащены для инвалидов спальни и санитарно-гигиенические помещения. В корпусах установлены новые стеклопакеты, проведены электромонтажные работы, установлены приборы учета и контроля.

Добавим, в 2018 году участниками программы «Доступная среда» станут 10 организаций дошкольного и дополнительного образования. Всего за время реализации проекта в регионе адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья 222 учреждения образования.