В этом году участниками программы «Ты — предприниматель» станут более 1500 молодых волгоградцев. Это стало возможным благодаря тому, что Волгоградская область вошла в число регионов-победителей федерального конкурса. Принять участие в бесплатном образовательном проекте может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет включительно, у кого есть своя идея для бизнеса.

Как сообщают в пресс-службе комитета молодежной политики, начинающие предприниматели смогут пройти бесплатное консультирование по вопросам, связанным с регистрацией своего дела, юриспруденцией, бухгалтерской и налоговой отчетностью, по поиску бизнес-партнеров. В рамках проекта состоятся конкурсы, форумы, форсайт-сессии, мастер-классы. Запланированы посещения межрегиональных, общероссийских и международных площадок по тематике молодежного предпринимательства, первой из которых станет Санкт-Петербургский экономический Форум — 2018.

Добавим, Волгоградская область третий год подряд становится участником федеральной программы «Ты — предприниматель» по итогам конкурсных отборов. Начиная с 2015 года, в рамках проекта более 200 молодых людей в нашем регионе открыли собственный бизнес.

Программа «Ты – предприниматель» действует в 50 субъектах Российской Федерации. Она разработана при поддержке Российского центра содействия молодежному предпринимательству «Роспредприниматель», Министерства экономического развития РФ и Федерального агентства по делам молодежи. В Волгоградской области проект реализуется при поддержке регионального комитета образования, науки и молодежной политики.