В Волгоградской области будет проходить региональный поэтический марафон «Мы рождены для вдохновенья!», посвящённый Всемирному дню поэзии. Марафон пройдёт в детских библиотеках Волгограда и Волгоградской области.

По данным пресс-службы комитета культуры Волгоградской области, региональный поэтический марафон «Мы рождены для вдохновенья!» инициировала Волгоградская областная детская библиотека. Он призван привлечь внимание детей к поэзии и побудить желание читать стихотворные произведения. Марафон будет проходить в детских библиотеках Волгограда и Волгоградской области 21 марта, во Всемирный день поэзии. Учреждения, присоединившиеся к акции, преобразятся в поэтические гостиные, где все желающие смогут погрузиться в атмосферу поэзии, продекламировав милые сердцу стихотворения различной тематики: о любви, дружбе, семье, природе и др. В ходе марафона прозвучат произведения классиков, малоизвестных поэтов, а также читательские стихи собственного сочинения. Поэтическая дистанция предполагает также участие библиотекарей, учителей, родителей и других присутствующих. Мероприятия будут сопровождаться театрализованными этюдами, музыкальными композициями, презентациями творчества авторов.

С положением о проведении марафона можно познакомиться на сайте Волгоградской областной детской библиотеки https://www.biblioteka-volgograd.ru/upload/wysiwyg/6d4c0dfb85bac0b451cfef60c816de48.pdf По вопросам участия в марафоне надо обращаться к Клейн Ольге Михайловне, заведующей отделом обслуживания учащихся 5-9 классов Волгоградской областной детской библиотеки по телефону 8(8442)37-72-38.