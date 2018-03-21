В пятницу, 30 марта, топ-менеджеры волгоградского филиала телеком-оператора «Дом.ru» и провайдера «Коламбия Телеком» встретятся с клиентами, чтобы лично ответить на их вопросы.

Прошлой осенью холдинг «ЭР-Телеком» (ТМ «Дом.ru») приобрел ООО «Коламбия Телеком», после чего начался процесс объединения компаний. На встрече с топ-менеджерами можно будет задать вопрос об изменениях в работе операторов, узнать о новых тарифах и актуальных предложениях, поделиться мнением об услугах – интернете, ТВ, домашней телефонии.

«Мы приглашаем жителей Волгограда к живому диалогу, где расскажем о преимуществах объединения компаний и ответим на все вопросы. Эта встреча поможет нам в улучшении качества услуг и сервиса», — отмечает директор волгоградского филиала «Дом.ru» Иван Ягупов.

Встреча пройдет с 15 до 18.00 в центре абонентского обслуживания «Дом.ru» (ул. Невская, 2).