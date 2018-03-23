В эти выходные впервые пройдет выступление беспилотной авиационной группы ГУ МЧС России во время пожарно-спасательного флешмоба; на поэтическом вечере соберутся все творческие люди от лекторов до музыкантов; в Комсомольском саду проведут день спорта; пройдет премьера спектакля «Трудно быть богом» и, главное, к нам приедет Баста с сольным концертом.

№5

В субботу состоится пожарно-спасательный флешмоб «Хоровод безопасности», который будет проходить под эгидой года культуры безопасности. Помимо конкурсов и развлекательной программы, впервые в нашем городе состоится выступление беспилотной авиационной группы ГУ МЧС России по Волгоградской области. Такое зрелище обязательно нужно увидеть. Подробности по ссылке.

№4

Ко Всемирному дню Поэзии в рамках проекта «ВСЛУХ» состоится «Весенний поэтический фестиваль», который каждый год объединяет поэтов, музыкантов, актеров, лекторов, филологов, школьников, студентов, профессоров и всех неравнодушных к миру литературы. Подробнее в нашем календаре по ссылке.

№3

А вы готовы к лету? К тому, как ваше тело будет смотреться в купальнике или плавках (да-да, мужчины, это не только девушек касается)? Если нет, то подумайте об этом хотя бы сейчас и посетите спортивный праздник с говорящим названием «В здоровом теле — здоровый дух», который пройдет в парке «Комсомольский сад». Вас ждут как показательные выступления спортсменов, так и конкурсы, в которых можно поучаствовать самому. Подробнее здесь.

№2

В эту субботу состоится премьера спектакля «Трудно быть богом» в Волгограде. К сожалению, билеты уже выкуплены, но если вы успели, то молодцы! Обязательно сходите, раз успели урвать билет (они разлетались, как горячие пирожки). Будет очень много философии на тему современного общества с iPhone, антиутопии советской эпохи, любви и, наконец, на тему того, трудно ли быть Богом, а главное — стоит ли?

№1

Баста уже давно стал одним из самых успешных российских реперов. Он привлекает слушателей самых разных возрастов. В его песнях отражена реальность страны и мысли людей. Фанатам из Волгограда очень повезло — музыкант не обделил город своим вниманием и на этих выходных посетит Волгоград, где даст свой сольный концерт в Экспоцентре.

Что осталось за кадром?

Для любителей интеллектуального досуга (лекции, конференции, творческие встречи):

Развлекательные программы:

Выставки:

Для детей:



Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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