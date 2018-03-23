В эти выходные впервые пройдет выступление беспилотной авиационной группы ГУ МЧС России во время пожарно-спасательного флешмоба; на поэтическом вечере соберутся все творческие люди от лекторов до музыкантов; в Комсомольском саду проведут день спорта; пройдет премьера спектакля «Трудно быть богом» и, главное, к нам приедет Баста с сольным концертом.
№5
В субботу состоится пожарно-спасательный флешмоб «Хоровод безопасности», который будет проходить под эгидой года культуры безопасности. Помимо конкурсов и развлекательной программы, впервые в нашем городе состоится выступление беспилотной авиационной группы ГУ МЧС России по Волгоградской области. Такое зрелище обязательно нужно увидеть. Подробности по ссылке.
№4
Ко Всемирному дню Поэзии в рамках проекта «ВСЛУХ» состоится «Весенний поэтический фестиваль», который каждый год объединяет поэтов, музыкантов, актеров, лекторов, филологов, школьников, студентов, профессоров и всех неравнодушных к миру литературы. Подробнее в нашем календаре по ссылке.
№3
А вы готовы к лету? К тому, как ваше тело будет смотреться в купальнике или плавках (да-да, мужчины, это не только девушек касается)? Если нет, то подумайте об этом хотя бы сейчас и посетите спортивный праздник с говорящим названием «В здоровом теле — здоровый дух», который пройдет в парке «Комсомольский сад». Вас ждут как показательные выступления спортсменов, так и конкурсы, в которых можно поучаствовать самому. Подробнее здесь.
№2
В эту субботу состоится премьера спектакля «Трудно быть богом» в Волгограде. К сожалению, билеты уже выкуплены, но если вы успели, то молодцы! Обязательно сходите, раз успели урвать билет (они разлетались, как горячие пирожки). Будет очень много философии на тему современного общества с iPhone, антиутопии советской эпохи, любви и, наконец, на тему того, трудно ли быть Богом, а главное — стоит ли?
№1
Баста уже давно стал одним из самых успешных российских реперов. Он привлекает слушателей самых разных возрастов. В его песнях отражена реальность страны и мысли людей. Фанатам из Волгограда очень повезло — музыкант не обделил город своим вниманием и на этих выходных посетит Волгоград, где даст свой сольный концерт в Экспоцентре.
Что осталось за кадром?
Для любителей интеллектуального досуга (лекции, конференции, творческие встречи):
- День Франкофонии в «Горьковке»
- Занятие «Сценречь как театральная дисциплина»
- 23-й фестиваль туристских и спортивных фильмов «Я люблю активный образ жизни!»
- Творческая встреча поэтессы Ольги Небыковой
- Лекция «Искусство как соблазн в философии Жана Бодрийяра»
- Поэтический вечер Евгения Соя
Развлекательные программы:
- Городская акция «Живая Вода» в ТРЦ «Акварель»
- Праздничная программа к празднику Навруз
- Stand Up Поперечный
- Концерт «Муза Акварели»
Выставки:
- Выставка “Абсолютный цвет Ольги Соколовой”
- Интерактивная выставка “Внутри человека”
- Выставка «Пароль Победы – Сталинград»
- Выставка плакатов “Один мяч – тысячи историй. Футбол в Германии”
- Выставка международного проекта «ONTHEROOFS»
- Выставка Настасьи Сериковой “САНСАРА”
- Выставка «Ван Гог. Симфония цвета»
- Интерактивная выставка движущихся роботов «Драконы»
- Выставка «Пейзаж по правилам и без»
- Выставка художника Геннадия Привалова
- Фотовыставка Марии Будановой «Девы»
- Выставка «Театр навсегда»
Для детей:
- «Арт-подготовка: занятие по батику»
- «Арт-подготовка: занятия по живописи»
- Праздник «Сороки — встреча весны»
Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.
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