Выходные этой недели порадуют нас мастер-классами, поэтическим слэмом, фестивалем альтернативной музыки, масштабным свадебным мероприятием и лекциями. В конце публикации также есть масса других событий, которые просто не поместились в ТОП-5. Мероприятия были взяты из нашего Календаря “Живой Волгоград”. Если не хотите пропустить новые мероприятия, то не забывайте в него периодически заглядывать.

№5

Любой матери никогда не помешает помощник на кухне, поэтому с ранних лет полезно посещать кулинарные мастер-классы для детей. Вот, например, бар “Понеслось” приглашает всех детей и их родителей к себе в гости, где маминых помощников научат готовить вкусные бургеры и освежающий домашний лимонад. Подробнее о мастер-классе вы можете прочитать в нашем календаре.

№4

В клубе “Музконвейер” пройдет большой фестиваль альтернативной музыки. Помимо местных групп, к нам приедут гости из Москвы с презентациями новых песен. Если вы хотите вернуть свой 2007-й, то вам сюда. Подробности по ссылке.

№3

В воскресенье во второй раз пройдет масштабный свадебный фестиваль “Lovefest”. Посетить его могут как те, кто планирует свадьбу, так и просто любознательные. На одной площадке соберутся лучшие представители свадебной индустрии, готовые создавать идеальные свадьбы. Ну и не обойдется без насыщенной развлекательной программы и розыгрышей от организаторов. Вход бесплатный, но придется зарегистрироваться на одном сайте. Подробности узнаете прямо по этой ссылке.

№2

Признайтесь, что с вами такое тоже было: вы смотрите фильм снятый по книге и задаетесь вопросом “Ну почему все по-другому? Ведь в книге было лучше!”. На лекции в библиотеке им. М. Горького журналист и преподаватель истории кино Волгоградской школы кино и телевидения Александр Акулиничев расскажет вам, почему так получается, и приведет примеры тех фильмов, которые, наоборот, получились лучше книжной версии. Подробнее про лекцию здесь.

№1

В эту субботу в баре “Друзья” пройдет Поэтический слэм. Если вы не помните или не знаете, то слэм – это мероприятие, где люди читают стихи собственного сочинения. Что самое приятное – нет цензуры. Судить выступающих будете вы, зрители. Вход свободный. Подробности здесь.

Что осталось за кадром?

Для любителей интеллектуального досуга (лекции, конференции, творческие встречи):

Выставки, интерактивные программы:

Для детей:



Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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