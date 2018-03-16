Уже в эти выходные волгоградцев ждут на ещё одно интересное мероприятие в музее-заповеднике “Старая Сарепта”. Жителей и гостей города приглашают отпраздновать День астрологии.

По данным пресс-службы музея-заповедника “Старая Сарепта”, в наши дни Международный день астрологии отмечается 20 марта. В преддверии интересной даты музей-заповедник «Старая Сарепта» посетит астролог Александр Николаевич Лобызенко, практикующий более 20 лет. 17 марта с 12:00 до 18:00 посетителям откроются тайны языка звёзд. Во время встречи каждому желающему будет составлен индивидуальный гороскоп. Он будет строиться на информации о дате и месте рождения.

Оставить личные данные для астролога и назначить время посещения можно по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.