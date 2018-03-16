Уже со следующей недели в Волгограде открывается сезон навигации. При наступлении благоприятных погодных условий пассажирские теплоходы начнут поэтапно выходить на муниципальные внутригородские водные маршруты. Первый теплоход выйдет на маршрут «Волгоград – Щучий проран – Культбаза». В настоящее время сообщение с островом осуществляется по маршруту «Руднева – о. Сарпинский», оно продолжалось и зимой.

Специалисты речного порта под руководством МУП «Метроэлектротранс» сформировали новое расписание движения речных теплоходов по муниципальным водным маршрутам с учетом актуальных данных анализа пассажиропотока. В графике на весенне-летний сезон навигации учитываются потребности всех категорий пассажиров: как постоянно проживающих на о. Сарпинский и владеющих дачными участками на нем, так и любителей пляжного отдыха. Так, в апреле начнутся рейсы теплоходов «Волгоград – Островная», «Тулака – о. Сарпинский» и «Обувная фабрика – о. Сарпинский». На период паводка традиционно заработают муниципальные внутригородские водные маршруты «Волгоград – Зайчики» и «Культбаза – Зайчики». А с конца апреля теплоход выйдет на маршрут «Красноармейск – Вязовая грива». В составленном на 2018 год расписании движения судов по муниципальным маршрутам также учтена сезонная популярность речного транспорта у волгоградцев.

Наряду с обеспечением стабильного водного сообщения, МУП «Метроэлектротранс» в 2018 году для повышения качества пассажирского обслуживания продолжает обновление трамвайного парка. В марте началась поставка 20 новых трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода, ожидается получение новых вагонов для линий скоростного трамвая производства холдинга «Белкоммунмаш». Кроме того, в апреле в МУП «Метроэлектротранс» доставят 33 трамвайных вагона марки «Татра» проекта модернизации 2013-2014 годов – их на безвозмездной основе предоставят предприятию московские коллеги.

Вся новая техника, которая в этом году поступит в Волгоград, отвечает самым современным требованиям по безопасности и комфорту, как и вышедшие на муниципальные маршруты в 2015-2017 годах 360 автобусов большой и средней вместимости.