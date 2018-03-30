В Волгограде продолжается реконструкция железнодорожного вокзала станции Волгоград-1. В рамках рабочей встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и главы ОАО «РЖД» Олега Белозерова был осмотрен вокзальный комплекс станции.

По словам губернатора, все работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, которые велись и проводятся в рамках подготовки к 75-летию Сталинградской Победы и чемпионату мира по футболу, выполняются в полном объеме, срывов сроков нет.

«Взаимодействие с Волгоградской областью идет по всем направлениям. Я очень благодарен Андрею Бочарову, потому что вопрос железнодорожного обслуживания он держит на личном контроле, особое внимание уделяя пассажирским перевозкам», — подчеркнул глава РЖД Олег Белозеров.

В рамках реконструкции на вокзале было построено два досмотровых павильона с современным оборудованием, которые были возведены вне основного здания. В основном здании вокзала были смонтированы пониженные прилавки кассовых окон, установлено оборудование для слабовидящих пассажиров, создана новая система информирования пассажиров, которая позволяет обслуживать 200 человек в час.

Кроме того, полностью заменены инженерные коммуникации вокзала, которые не приводились в порядок с 50-х годов прошлого века. Обновляется покрытие железнодорожных платформ, где асфальт меняется на брусчатку. Идет монтаж лифтов — с их помощью маломобильные люди будут подниматься на второй этаж и на пассажирские платформы. Санузлы были адаптированы для инвалидов, предусмотрена комната длительного отдыха.

Исторический облик здания был сохранен. Специалисты провели ремонт циферблата башенных часов, восстановили декоративные элементы залов и барельефы на фасаде здания. Также была проведена реставрация люстры центрального холла и мраморной отделки. По чертежам 1954 года восстановлены входные двери, отреставрированы потолочные панно в зале ожидания и ресторане. Реконструирована и смонтирована скульптурная композиция «Апофеоз труда» — она выполнена из меди и вновь установлена в арке над центральным входом.