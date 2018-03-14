Уже с мая 2018 года волгоградцы смогут совершать прямые перелеты из Волгограда в Самару и Краснодар. Такую возможность предоставляет авиакомпания UTair, которая открывает прямые рейсы по этим и другим направлениям.

По данным пресс-службы Международного аэропорта Волгограда, рейсы будут выполняться с 1 мая 2018 года по вторникам и субботам. Вылет в Самару – в 8:35, в Краснодар – в 16:50.

Приобрести авиабилеты на рейсы авиакомпании UTair можно на сайте https://www.utair.ru/, в агентствах по продаже билетов Волгограда, а также на официальном сайте Международного аэропорта Волгоград. Наличие и стоимость уточняйте при покупке.