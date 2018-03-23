В связи с проведением работ по устройству новой водопроводной сети при проведении реконструкции железнодорожного вокзала «Волгоград-1», в которых задействована крупногабаритная строительная техника, проезжая часть по улице Коммунистической будет сужена до двух полос. Ограничения вводятся в целях соблюдения безопасности дорожного движения по автомобильной дороге улицы Коммунистической в границах от улицы Гоголя до Комсомольского путепровода.

Ограничения будут действовать в период ​с 20:00 23 марта до 05:30 28 марта 2018 года. Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Гоголя, Порт-Саида, проспекта им. В.И. Ленина. Волгоградским автомобилистам рекомендуется тщательно выбирать маршруты движения, заранее планировать время поездки, чтобы не создавать препятствий работе строительной и дорожной техники.