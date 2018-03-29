Волгоградцев приглашают к участию в областном заочном фотоконкурсе «Удивительный мир заповедной природы», который проводит природный парк «Нижнехоперский». Участникам предлагается запечатлеть виды природы, а также представителей животного или растительного мира в естественной среде обитания и прислать фото в адрес парка.

Конкурс приурочен к 15-летнему юбилею, который парк «Нижнехоперский» отмечает в этом году. Цель мероприятия — привитие бережного отношения к природе и воспитание в волгоградцах чувства гордости за природу родного края.

Фотоконкурс проводится в нескольких номинациях. В первой — на конкурс принимаются пейзажные фотографии, демонстрирующие красоту заповедных уголков природы, не нарушенных деятельностью человека. Во второй номинации жюри выберет лучшие фотографии животных в естественной природной среде. В третьей – фотографии растений, встречающихся в нашем регионе. В номинации «Природа и человек» ждут работы, посвященные гармоничному воздействию дикой природы и человека, а самой креативной станет номинация «Чудеса природы» – для нее нужно сделать неожиданные, смешные, интересные фотографии, отображающие какое-либо природное явление, необычные объекты природы и т.д.

Заявку на участие и работы необходимо направить в срок до 8 июня по адресу: 403424, Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Букановская, ул. Лагутина, 77 ГБУ ВО «ПП «Нижнехопёрский» или на электронный адрес: [email protected].

Жюри оценит поступившие работы с точки зрения соответствия теме, качества исполнения, оригинальности фотографии и общего эмоционального воздействия на зрителя. Победителей ждут грамоты и призы.