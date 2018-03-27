Саженец легендарного Сталинградского тополя, пережившего войну, будет передан делегации луганских школьников, которые примут участие в акции «Посадим дерево Дружбы». Тем самым дерево станет символом дружбы между Волгоградом и Луганском.

Первая часть акция проходила на территории волгоградской школы №6. Ее учащиеся к встрече школьников из Луганска подготовили праздничный концерт. В завершение праздничной программы волгоградцы передали гостям саженец Сталинградского тополя, биоматериал которого был получен сотрудниками регионального ботанического сада от легендарного дерева-памятника, растущего на Аллее Героев в областном центре и ставшего символом мужества и стойкости советского народа-победителя.

В Луганске в рамках акции состоится митинг памяти героев Великой Отечественной войны и высадка привезенного из Волгограда тополя.

Напомним, в июне 2013 года научные сотрудники ботанического сада в лаборатории биотехнологии клонировали биоматериал знаменитого Сталинградского тополя. Первые выращенные в ботсаду пять саженцев были высажены у памятника Василию Чуйкову в Волгограде осенью 2014 года.

Сегодня потомки самого известного в России тополя украшают скверы Севастополя, Мурманска, Пензы, Астрахани, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Республик Ингушетия, Кабардино-Балкария, Мордовия и Чечня.

Напомним, что именно Тополь-герой стал победителем народного интернет-голосования за дерево-символ Волгоградской области и был высажен на Аллее России в Севастополе. Открывает Сталинградский тополь и Аллею России у подножия Мамаева кургана, которая была заложена в Год экологии. В прошлом году потомки легендарного волгоградского дерева-долгожителя были высажены во всех 33 муниципальных районах, а также в городских округах Волгоградской области.