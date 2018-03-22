Уже на этой неделе для посетителей открываются подземелья музея-заповедника «Старая Сарепта», которые ранее были недоступны для посещения. Открытие подземелья с 250-летней историей в «Доме богатого колониста» состоится 24 марта в 16:00.

Гости музея-заповедника смогут спуститься в подвал, ранее не доступный для посещения, который может являться частью так и не найденных подземных ходов братства гернгутеров, а также узнать о его неповторимых особенностях и таинственных загадках.

Это событие станет частью экскурсионной программы «Подземелья Старой Сарепты», во время которой посетители музея-заповедника смогут открыть тайны сарептских подвалов, своими глазами увидеть уникальные подземелья екатерининской эпохи, услышать рассказы об именитых сарептянах и как наяву представить себе первозданную архитектуру и внутреннее убранство зданий XVIII века.

Для посетителей экскурсии будут представлены 7 подвалов сарептянских зданий: «Дом холостых братьев», «Дом колониста», «Дом пастора», «Дом сарептского аптекаря», «Торговый дом Гольдбаха», «Дом Гличей», «Дом богатого колониста». В ходе экскурсии посетители музея-заповедника «Старая Сарепта» узнают об истории строения подвалов, об их хозяйственной и оборонительной функции.