Начиная с 21 марта, по водному маршруту «Волгоград – Культбаза» открывается навигация. Возобновить сообщение по этому речному маршруту стало возможным как только на воложке Куропатки полностью сошел лед. Вслед за этим направлением в течение апреля суда выйдут и на другие маршруты: «Волгоград – Островная», «Тулака – о. Сарпинский», «Обувная фабрика – о. Сарпинский». Водное сообщение с островом по маршруту «Руднева – о. Сарпинский» не останавливалось и зимой.

​О начале навигации по маршруту «Волгоград – Культбаза» волгоградцы были предупреждены заблаговременно – у касс было размещено соответствующее объявление. Необходимую подготовку перед выходом прошло и судно ОМ-152, которое, начиная с завтрашнего дня, будет выполнять 16 рейсов в неделю вплоть до конца марта. А уже с апреля количество рейсов увеличится до 40 в неделю.

С этого сезона речные сообщения будут осуществляться по новому расписанию, которое составлено с учетом актуальных данных анализа пассажиропотока и сезонной популярности речного транспорта у волгоградцев. В нем учтены потребности всех категорий пассажиров, включая жителей о. Сарпинский, дачников и любителей пляжного отдыха. В связи с географическими особенностями, маршруты «Волгоград – Зайчики» и «Культбаза – Зайчики» традиционно будут работать только на период паводка. На маршрут «Красноармейск – Вязовая грива» теплоход выйдет в конце апреля.