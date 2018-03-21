В Волгограде продолжаются работы по строительству нового терминала внутренних авиалиний. Площадь застройки составляет пять тысяч квадратных метров, пропускная способность нового объекта — 720 пассажиров в час. В настоящее время производятся работы по обустройству внутренних инженерных сетей, фасадные работы, установка автоматической пожарной сигнализации, отделочные работы, а также благоустройство территории — готовность объекта составляет 86%.

Как пояснил генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Волгоград» Сергей Дмитриев, для нового здания уже закуплены вся мебель и техника, сотрудники аэропорта готовятся к работе на современном оборудовании, в том числе досмотровом. Оно будет смонтировано в апреле, после завершения общестроительных работ. Строители и руководство аэропорта планируют, что терминал будет полностью готов уже 1 мая.

Напомним, первый этап реконструкции аэропорта завершен в полном объеме в 2016 году: построен современный терминал международных авиалиний и новая взлетно-посадочная полоса. В конце 2017 года в международном аэропорту Волгограда завершился очередной этап реконструкции аэродромного комплекса: устроены водосточно-дренажная система, смонтировано современное светосигнальное оборудование, которое позволяет аэропорту работать по третьей категории ИКАО. Возведены новые рулежные дорожки, а также перроны, где теперь могут разместиться 28 самолетов.

Важно, что обновление аэропорта продолжится и после проведения ЧМ-2018: уже сейчас идет проектирование соединения терминалов В и С, внешних галерей. Предстоит реконструировать пассажирский терминал А в междугородный автовокзал, построить телетрапы.

Как пояснил Андрей Бочаров в ходе выездного совещания на объекте: «Никаких сомнений, что в мае мы запустим новый терминал, и аэропорт будет работать, используя все три терминала».