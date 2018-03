Настроение спектакля в звуках, полутонах и взглядах. Как охарактеризовала некий душевный порыв одна поэтическая группировка: Наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти звуки (с) Руки поднимать возможно и не стоит, разве что ради гимнастики, а вот встретиться и ощутить на себе этот особый момент: рядом люди — единомышленники, на одежде запах первой весенней пыли, в голове множество вопросов, небольшое волнение как перед важным разговором по душам, еще считанные минуты и открывается занавес. Добро пожаловать на спектакль. #ТрудноБытьБогом #ТеатрХоббитон

A post shared by Театр ХОББИТОН (@teatr_hobbiton) on Mar 7, 2018 at 7:41am PST