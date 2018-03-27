Высокоинтеллектуальные, честные разговоры как-то незаметно перекочевали из стен университетов и министерств в стены пабов и баров. Видимо, только здесь осталось место свободе, таланту и творческому порыву.

В минувшие выходные «Хоббитон« громко сыграл премьеру спектакля «Трудно быть Богом» по одноименной повести братьев Стругацких. Сразу несколько главных ролей в ней исполнили небезызвестные в широких кругах любителей пенного Андрей Гусев и Станислав Редкозубов прямиком из @alyaskabar



Андрей Гусев в роли дона Руматы и Станислав Редкозубов в роли барона.

«Наверное, это самая сложная роль, которую я играл. Я не чувствую себя актером, просто пытаюсь примерить на себя образ, прожить его. Так получилось, что на своей основной работе у меня много свободного времени, и с «бароном Пампой» мы забросили работу и репетировали прямо в баре».

Из «Аляски» пришла за актерами и добрая половина зала, который, кстати, был полностью забит преимущественно молодежью. Без сомнений шли на Хоббитон, на Стругацких, но еще больше на тех актеров, которые за пределами сцены — школьники, бармены, студенты, предприниматели… В общем-то, обычные люди, такие же, как мы.

Михаил «Мне очень нравится активность волгоградцев. Сегодня на сцене полупрофессиональные актеры, и это очень интересно. Я пришел посмотреть именно на эту игру, она воодушевляет. Очень порадовал Стас и маленький мальчик, сыгравший роль Уно».

Владислав «Я далек от театра, но мне было интересно. Ребята на сцене проживают целую жизнь, это необычный опыт».

Впервые «хоббитоновцы» ставили «Трудно быть Богом» в 2003, сценарий утверждали с Борисом Стругацким — переписывались в интернете (тогда актерам приходилось бегать в интернет-кафе, чтобы отправить очередные правки). В постановке 2018 года изменена концовка, смещены акценты. Режиссер Анна Исакова признается, что никогда не боялась ставить то, что нравится, цепляет. Наверное, поэтому спектакль так трогает зрителей и самих актеров. В нем все сложилось: диалоги, декорации, танец, свет, музыкальность, душа.

«Бойтесь войти в роль… Все, что у вас есть, должно быть либо далеко на Земле, либо внутри нас», — звучат пророчеством слова, обращенные к главным героям спектакля и зрителям в самом начале постановки, это цитаты из повести Стругацких. Ответом им в конце всех терзаний главного героя лишь одно: «…и вы не знаете, что будущее без вас невозможно, в мире страшных призраков прошлого вы — единственная реальность будущего…Все дорогое, что у нас есть, должно быть, и этого никто не отнимет». Таков ответ классикам от нового поколения.

Получилось честно: не столько про Стругацких, скорее, про Волгоград, про то, как соскучился город и его жители по настоящим искреннем постановкам, сложным авторам и театру в целом, про то, что молодежь читает классиков и любит театр!

P.S.

«Я не понимаю, почему Волгоград не должен заслуживать чего-то хорошего. Волгоград — прекрасный город с прекрасными людьми, которые должны получать самое лучшее.» — А. Гусев