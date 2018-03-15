Близятся теплые деньки и вместе с ними – наплыв туристов в природные парки. Каждый год в регионе фиксируется не одно нарушение, попирающее правила поведения на охраняемых государством природных территориях. Как правило, нарушения выявляются во время рейдов, проводимых инспекторами природных парков в течение года.

Как сообщают в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, по статистике самыми распространенными нарушениями являются движение на автомобилях и стоянка транспорта вне дорог общего пользования.

Так, например, на территории природного парка «Щербаковский», что в Камышинском районе, такие нарушения выявлены в 23-х случаях из 41-го, зафиксированного государственным инспектором. Виновным – рыбакам, грибникам, туристам – предъявлены штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей. Большая часть оплачена добровольно, остальные нарушители вынуждены «общаться» с судебными приставами.

Стоит напомнить, что в каждом природном парке разработаны и утверждены маршруты передвижения автомобилей к объектам рекреации и места для размещения и стоянки. К примеру, на территории «Щербаковского» вниманию отдыхающих представлены 38 объектов рекреации – визит-центры, зеленые, рыболовно-бивуачные стоянки и смотровые площадки. Более подробно об этом можно узнать в визит-центре парка.

Вместе с тем отрадно отметить, что в последние годы нарушений подобного рода в природных парках фиксируется все меньше. Сказываются результаты профилактической работы. Сотрудники того же «Щербаковского» природного парка в прошлом году провели более ста бесед с населением и рекреантами о необходимости соблюдения режима, распространили почти две с половиной тысячи эколого-просветительских листовок, обновили 29 информационных аншлагов.