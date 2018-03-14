Стартовал очередной этап реконструкции тепловой сети на ул. Советской в Центральном районе — в границах от ул. Володарского до ул. Ленина. На данный момент на объекте установлены ограждения и дорожные знаки, ведутся земляные работы. Протяженность меняемого участка составляет 136 метров. Реконструкцию магистрального трубопровода осуществляют «Концессии теплоснабжения» в рамках инвестиционной программы.

С 12 марта в Центральном районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» приступили к очередному этапу реконструкции тепломагистрали диаметром 500 мм, пролегающей по ул. Советской – в границах ул. Володарского и Ленина. Специалистам предстоит полностью реконструировать изношенный участок теплотрассы протяженностью 136 метров. В ходе работ старые трубы заменят на новые в пенополиуретановой изоляции, срок службы которых составляет до 25 лет.

В настоящее время на объекте установлены ограждающие конструкции и дорожные знаки, с помощью спецтехники ведутся земляные работы. На время реконструкции дорожное движение и стоянка автотранспорта от ул. Володарского до ул. Ленина будут приостановлены.

Важно, что замена теплотрассы не повлияет на подачу тепла и горячей воды жителям. Коммунальные ресурсы будут поступать потребителям в штатном режиме по резервной магистрали.

Замена трубопровода на участке от ул. Володарского до ул. Ленина является плановым продолжением масштабной реконструкции теплотрассы по ул. Советской, начатой «Концессиями теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы летом 2017 года. Тогда в порядок привели тепловую сеть в границах от ул. 13-й Гвардейской до ул. Володарского. Общая протяженность реконструируемого магистрального трубопровода по ул. Советской составляет более 4 км.

Напомним, объем вложений в модернизацию объектов теплового хозяйства Волгограда в 2017 году составил 1,85 млрд. руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.