«Концессии теплоснабжения» продолжают реконструкцию тепловой сети, пролегающей по ул. Советской в границах от ул. Володарского до ул. Ленина. На данный момент уже завершены земляные работы, специалисты приступили к демонтажу старых труб. Всего предстоит заменить изношенную теплотрассу на участке протяженностью 136 метров.

Организованная на ул. Советской реконструкция магистрального трубопровода диаметром 500 мм является плановым продолжением работ, стартовавших здесь летом 2017 года в рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения». Тогда в порядок привели теплотрассу от ул. 13-й Гвардейской до ул. Володарского.

Уже в этом году техническое перевооружение изношенной сети теплоснабжения организовали в границах ул. Володарского и ул. Ленина на участке длиной 136 метров. Пролегающая на улице Советской тепловая магистраль была введена в эксплуатацию более 20 лет назад, на всем протяжении в течение последних пяти лет ее латали не менее 50 раз.

— Реконструкция тепловой сети на улице Советской — один из ключевых объектов инвестиционной программы, — говорит заместитель директора по капитальному строительству «Концессий теплоснабжения» Александр Белов. — Во-первых, это магистральная теплосеть, от надежности которой зависит качественное теплоснабжение значительной части Центрального района. Во-вторых, как жители города, мы хотим, чтобы Волгоград был красивым и комфортным для проживания. А замена трубопровода — необходимое условие реконструкции дорожного полотна. Мы постоянно взаимодействуем с администрацией города, и все наши работы синхронизированы с дорожными службами. После реконструкции теплотрассы на Советской начнется комплексный ремонт дорожного покрытия.

Работа на объекте стартовала 12 марта. Сначала специалисты обеспечили доступ к изношенным коммуникациям с помощью спецтехники. После этого организовали разбор и вывоз со стройплощадки бетонных лотков, в которые была уложена теплотрасса. Сейчас ведется демонтаж самих труб. Реконструкция осуществляется без прекращения теплоснабжения потребителей. Это стало возможным благодаря установке дополнительной запорной арматуре диаметром 500 мм и переключению потребителей на резервную магистраль.

Напомним, объем вложений в модернизацию системы теплоснабжения Волгограда в 2017 году составил 1,85 млрд. руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.