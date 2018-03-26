Около 70 волгоградских некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления подали заявки на участие в новом конкурсе Фонда президентских грантов на реализацию социально-значимых проектов. Напомним, что в прошлом году Волгоградская область вошла в тройку лидеров по числу выигранных грантов.

Активными участниками данного проекта являются НКО и ТОС Волгограда уже третий год подряд. В 2017 году президентские гранты получили 67 некоммерческих организаций Волгограда. Общая сумма поддержки местных проектов составила около 100 млн рублей, что больше уровня 2016 года почти в 2 раза. На этапе подготовки конкурсных работ некоммерческим организациям, в том числе органам ТОС, муниципалитет оказывает необходимую консультационную помощь. Одной из площадок, где члены общественных объединений могут получить исчерпывающую информацию о мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством, регионом и городом, является «Школа активности, новаторства, самоуправления». Первый год реализации данного пилотного проекта показал высокую востребованность среди некоммерческих организаций, слеты участников «ШАНС» проходят регулярно.

Заявка на участие формируется и подается через личный кабинет на сайте Фонда президентских сайтов www.президентскиегранты.рф. Конкурс проводится в два этапа, итоги первого будут объявлены 1 июня 2018 года. Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке на участие, определяются положением о конкурсе, размещенном на сайте Фонда.

Напомним, что в Волгограде и регионе также реализуются программы по поддержке некоммерческих организаций, в том числе в рамках ежегодного городского конкурса на лучший проект по благоустройству. В 2017 году благодаря победе в этом конкурсе два ТОСа в Центральном и Красноармейском районах получили порядка 190 тысяч рублей. Полученные премии территориальные общественные самоуправления решили потратить на благоустройство детских и спортивных площадок. Так, во дворе по ул. Двинская, 12 появилась современная игровая площадка с детскими аттракционами и спортивным оборудованием. В Красноармейском районе жители благоустроили детскую площадку: расчистили территорию, установили малые формы и сделали наружное освещение.