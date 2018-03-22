На подземной станции скоростного трамвая «Пионерская» начался первый этап обновления электроподъемников — рабочие приступили к демонтажу старых эскалаторов. В целях безопасности место работ ограждено защитными барьерами. Во время работ по модернизации оборудования на «Пионерской» заменят все 4 эскалатора. Вслед за «Пионерской» этой весной работы по комплексному обновлению подъемных механизмов будут организованы и на станциях «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная». Соответствующие конкурсные процедуры на поставку нового оборудования и комплектующих уже объявлены.

Демонтажные работы на станции «Пионерская» (учитывая большой объем) продлятся до середины апреля, после чего начнется установка новых движущих лестниц типа LE-6. Эти подъемники, с высотой подъема 6 м и шириной ступени 1 м, изготовлены с использованием усиленных металлоконструкций, все комплектующие выполнены из современных, износостойких и долговечных материалов. Новые эскалаторы отличаются пониженным уровнем шума: данные характеристики эскалаторов этого типа составляют всего порядка 60 дБ, что сопоставимо с уровнем шума в офисе. Движущие лестницы на станции «Пионерской», а также на станциях «Комсомольская» и «Площадь Ленина» планируется запустить в мае текущего года.

Кроме модернизации инфраструктуры, старейшее транспортное предприятие Волгограда в текущем году продолжает работу по обновлению подвижного состава. На предприятие уже доставлены первые четыре новых вагона, произведенных в Челябинской области на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Сейчас они проходят комплекс пусконаладочных работ, после чего выйдут на линию скоростного трамвая. Всего текущей весной будет поставлено 30 новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода и холдинга «Белкоммунмаш». Кроме того, 33 трамвайных вагона «Татра» проекта модернизации 2013 – 2014 года весной передадут МУП «Метроэлектротранс» московские коллеги на безвозмездной основе. Современный электротранспорт позволит экономично расходовать электроэнергию и обеспечивать комфортные и безопасные поездки, в том числе для маломобильных групп населения благодаря низкому уровню пола.