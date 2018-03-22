На подземной станции скоростного трамвая «Пионерская» начался первый этап обновления электроподъемников — рабочие приступили к демонтажу старых эскалаторов. В целях безопасности место работ ограждено защитными барьерами. Во время работ по модернизации оборудования на «Пионерской» заменят все 4 эскалатора. Вслед за «Пионерской» этой весной работы по комплексному обновлению подъемных механизмов будут организованы и на станциях «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная». Соответствующие конкурсные процедуры на поставку нового оборудования и комплектующих уже объявлены.

Демонтажные работы на станции «Пионерская» (учитывая большой объем) продлятся до середины апреля, после чего начнется установка новых движущих лестниц типа LE-6. Эти подъемники, с высотой подъема 6 м и шириной ступени 1 м, изготовлены с использованием усиленных металлоконструкций, все комплектующие выполнены из современных, износостойких и долговечных материалов. Новые эскалаторы отличаются пониженным уровнем шума: данные характеристики эскалаторов этого типа составляют всего порядка 60 дБ, что сопоставимо с уровнем шума в офисе. Движущие лестницы на станции «Пионерской», а также на станциях «Комсомольская» и «Площадь Ленина» планируется запустить в мае текущего года.

Кроме модернизации инфраструктуры, старейшее транспортное предприятие Волгограда в текущем году продолжает работу по обновлению подвижного состава. На предприятие уже доставлены первые четыре новых вагона, произведенных в Челябинской области на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Сейчас они проходят комплекс пусконаладочных работ, после чего выйдут на линию скоростного трамвая. Всего текущей весной будет поставлено 30 новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода и холдинга «Белкоммунмаш». Кроме того, 33 трамвайных вагона «Татра» проекта модернизации 2013 – 2014 года весной передадут МУП «Метроэлектротранс» московские коллеги на безвозмездной основе. Современный электротранспорт позволит экономично расходовать электроэнергию и обеспечивать комфортные и безопасные поездки, в том числе для маломобильных групп населения благодаря низкому уровню пола.

На станции СТ "Пионерская" начали демонтировать старые эскалаторы Инфраструктура

На станции СТ "Пионерская" начали демонтировать старые эскалаторы Инфраструктура
На станции СТ "Пионерская" начали демонтировать старые эскалаторы Инфраструктура
На станции СТ "Пионерская" начали демонтировать старые эскалаторы Инфраструктура
На станции СТ "Пионерская" начали демонтировать старые эскалаторы Инфраструктура