На стадионе «Зенит» будет уложено новое покрытие для легкоатлетического сектора. Уже сейчас начался прием заявок на участие в аукционах на проведение работ по обновлению покрытия, а также на закупку специализированного оборудования по уходу за футбольным полем с травяным покрытием. Это будет современный газонокосильный райдер, с помощью которого работники «Зенита» смогут проводить весь необходимый комплекс работ по уходу за натуральным газоном. Новое покрытие легкоатлетического сектора позволит спортсменам с комфортом тренироваться и выступать на соревнованиях в нескольких легкоатлетических дисциплинах.

Напомним, что в рамках реконструкции стадиона здесь появилось новое футбольное поле с травяным покрытием площадью 8 тысяч квадратных метров и системой полива. Для ухода за натуральным газоном муниципалитет приобретает специализированное оборудование – газонокосильный райдер. С помощью новой техники специалисты будут не только подравнивать травяное покрытие на поле, но и разрыхлять почву, снимать густой дерн, проводить аэрацию грунта, убирать остатки сухой растительности, затрудняющей питание молодой травы.

Вслед за футбольным полем в этом году на стадионе будет обновлено и специальное покрытие легкоатлетического сектора. Здесь традиционно проходят соревнования по прыжкам в длину и высоту, тренировки спортсменов. Всего в рамках объявленных аукционов на оснащение стадиона «Зенит» выделено порядка 5,5 млн. рублей. Электронные аукционы по выбору подрядчика состоятся в конце марта.

Сегодня на базе «Зенита» работают спортивные секции по стрельбе, дзюдо, боксу, легкой и тяжелой атлетике, художественной и эстетической гимнастике, проводятся районные и городские турниры по футболу. Одновременно здесь могут заниматься более 2,5 тысяч юных спортсменов.