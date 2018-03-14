Волгоградцев приглашают в музей-заповедник “Старая Сарепта” на праздник весеннего равноденствия «Магия солнца». В рамках мероприятия гостей ждет увлекательная программа, которая будет интересна как детям, так и взрослым.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника “Старая Сарепта”, мероприятие будет проходить 17 марта в 16:00. В этот день гости смогут познакомиться с традициями праздника у разных народов России и мира, примут участие в мастер-классе по изготовлению «весеннего талисмана удачи», а также отведают магической еды.

Стоимость билета: 400 руб. для всех возрастов.

Запись по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.