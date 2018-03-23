Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает жителей и гостей города на новую увлекательную, познавательную и праздничную экскурсию с мастер-классом «Сарепта пасхальная», которая будет посвящена пасхальным традициям.

В рамках мероприятия гостей ждет обзорная экскурсия по музею-заповеднику. Они узнают историю уникального поселения, познакомятся с пасхальными традициями и ритуалами сарептян. В завершении программы состоится мастер-класс по изготовлению забавных пасхальных фигурок.

Праздничные экскурсии будут проходить с 24 марта по 14 апреля, по субботам — в 12.00 и 14.00. Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.