В минувший вторник в бар “Белая лошадь” заглянули два музыканта. Оба в черных, видавших виды штанах и ботинках, оба с гитарами, немного уставшие. Приехали ребята из Питера, чтобы спеть про то, что “секса не будет, рассказать об опасности застрять во френдзоне” и прочих трудностях переходного возраста. Тот, кто был в свитере с “оленями” и шапке ушанке, подаренной одной из поклонниц, любезно поговорил с нами перед выступлением. Эм Калинин и Сергей – музыканты проекта “Мистер Быдлоцыкл”. Не такого известного, как их же проект “Аффинаж”, но все же популярного, особенно среди подростков. В Волгограде ребята собрали около пятидесяти школьников и студентов и забили “лошадку”, несмотря на вторник.



Эм Калинин – вокалист проекта “Мистер БЦ” и “Аффинаж”.

“Изначально БЦ – это был один человек – я, потом появился Сережа. Сам проект появился как ютуб канал. Я читал стихи и пел на фоне ковра… А потом вырос до целой группы. БЦ – это не стеб, а скорее сатирический, комичный проект. Здесь есть сатира на общество. Название появилось от названия цикла стихотворений “Быдлоцыкл”. Так и пошло. Но сейчас название даже мешает в продвижении. Трудно делать рекламу, потому что это “банят” как бранное слово. Приходится сокращать. Мы давно вышли за рамки этой “быдло” темы”.

К словам и темам у Калинина, как оказалось, вообще трепетное отношение, он не только пишет тексты к песням двух проектов. В прошлом он – журналист, и образование тоже имеется. Но в профессии не прижился, говорит, “музыка затянула”, но привычка профессионально относиться к написанному осталась.

“Журналистика сегодня находится в упадке, и когда люди приходят на интервью не подготовленные, это огорчает. Задают вопросы, ответы на которые и так есть в интернете… Это не дело. Мне повезло в свое время работать с настоящими профессионалами, было это сразу после университета. У меня всегда были способности к языку, уже в школе я издавался, а учиться на журналиста я пошел для “галочки”, но даже успел поработать в нескольких изданиях в Вологде и Санкт-Петербурге. Сейчас музыка – это моя профессиональная деятельность и хобби в одном”

Однако и для других хобби время остается. Музыкант признается, что ходит в спортзал и водит автомобиль, но времени маловато. Сразу два вполне успешных проекта – это вам не шутки, да и в большом городе есть чем заняться.



“Я переехал в Питер, потому что была возможность там жить. Затем перевез маму, и теперь это мой город. Питер нравится мне весь, даже не могу выделить что-то конкретное, люблю в него возвращаться”

В Волгограде же Эм ничего не видел, даже легендарную скульптуру на высоте 102 посмотреть не успел (наверное, не очень и хотел, но ничего – еще успеет). Ребята постоянно гастролируют и Волгоград вниманием не обходят. Перед выступлением “Мистер БЦ” переоделся в концертное – спортивки, кепку, кросы – и искренне пожелал всем нам: “Слушайте хорошую музыку, не делайте опрометчивых выводов, будьте смелее и честны с собой…”. И мы пошли это исполнять.

Кстати, интересная информация для поклонников. Оказывается ребятам нужна помощь. Может, кто подвяжется?

“Нам не хватает рук и людей с навыком, которые могли бы заниматься маркетингом нашего коллектива, развивать соцсети, ютуб. Я этого делать не умею, к сожалению, а развиваться в этом направлении хотелось бы”.

Вот такие дела. Может, есть кто рукастый? Поможем? Жизнь ВИПа не проста, что уж тут…

P.S.

Конечно же, мы спросили у Эма, как бы он озаглавил статью про свой коллектив. “Мистер БЦ” без раздумий заявил: “Лучшая молодая группа России в Волгограде”. Мы все же выбрали менее пафосный вариант, однако выбирать тебе, дорогой читатель.