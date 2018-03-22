Волгоградцев приглашают присоединиться к пожарно-спасательному флешмобу «Хоровод безопасности», который будет проходить под эгидой Года культуры безопасности, объявленным в системе МЧС России в 2018 году. Мероприятие состоится 24 марта на площадке возле фонтана «Исскуство» на Центральной набережной.

В рамках мероприятия гостей ждут конкурсы, зажигательные танцы, выставка современных образцов пожарной и водно-спасательной техники, а также ретро-образцов. Впервые на территории области состоится выступление беспилотной авиационной группы ГУ МЧС России по Волгоградской области. Кульминацией флешмоба станут состязания по пожарному кроссфиту.

Все желающие смогут принять участие в празднике, получить море положительных эмоций, а также отведать горячего чая и каши, приготовленной на полевой кухне областного спасательного ведомства.

Начало флешмоба «Хоровод безопасности» в 11:00 мск.