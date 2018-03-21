Первые смарт-часы на базе Android были представлены ещё в 2011 году. С тех пор на рынке стало появляться всё больше и больше умных носимых устройств, предлагающих довольно скромный функционал, который был наполовину неработоспособен без подключения к смартфону. К тому же, у часов были явные проблемы с дизайном, так как подавляющее большинство были квадратиками с огромными рамками вокруг дисплея. Круглые предложения начали появляться гораздо позже, но и у них были огромные рамки и мёртвые зоны.

Всё меняется в 2015 году, когда на выставке IFA Huawei и Motorola показывают круглые смарт-часы на базе операционной системы Android Wear без мёртвых зон под дисплеем. Такие часы привлекли покупателей шикарным дизайном, но всё же многих пользователей от покупки удерживал целый ряд технических недостатков, главным из которых был минимальный функционал без подключения к смартфону.

Специалисты LG и Google учли все пожелания пользователей и представили LG Watch Sport – смарт-часы с защищённым корпусом и минималистичным дизайном, способные выполнять все функции без постоянного подключения к смартфону.

Комплектация

Часы поставляются в белой картонной коробке квадратной формы, на фронтальной части которой расположились изображение и название часов, а также подпись: «Разработано с нашими друзьями в Google» (перевод с англ.). Внутри расположена пластиковая платформа с LG Watch Sport.

Под платформой находится остальной комплект поставки, в который входят:

кабель USB Type-C;

док-станция для беспроводной зарядки;

ключ для извлечения SIM-карты;

инструкция;

гарантийный талон.

Технические характеристики устройства

Цвет: титан и темно-синий Материалы корпуса: нержавеющая сталь Материал ремешка силикон Цвет ремешка титан и черный Тип стекла: устойчивое к царапинам Защита от воды и пыли IP68 Экран: P-OLED, сенсорный, с подсветкой, 480×480, 1.38 дюйма Процессор: четырёхъядерный Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 1100 МГц Оперативная память: 768 Мб LPDDR3 Объем встроенной памяти: 4 Гб Датчики: акселерометр, гироскоп, высотомер, датчик освещенности, встроенный пульсометр Мониторинг калорий, физической активности Интернет: 4G Интерфейсы: Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC, Навигация: GPS Ёмкость аккумулятора: 430 мА ч Вес: 89 г Габариты (ШxВxТ): 45.4×51.21×14.2 мм Поддержка SIM-карт: собственная nano-SIM Версия операционной системы: Android Wear 2.9 Поддержка платформ: от Android 4.3 и выше, от iOS 9 и новее Уведомления с просмотром или ответом: есть

Дизайн и эргономика

Несмотря на приставку Sport в названии, смарт-часы получили выделяющийся минималистичный дизайн, который подойдёт под любой стиль одежды, начиная от спортивной формы и заканчивая классическим костюмом.

LG Watch Sport поставляются в двух цветовых решениях: титан и тёмно-синий. Плотный силиконовый ремешок имеет либо чёрный, либо тёмно-серый (титановый) цвет. Корпус изготовлен из нержавеющей стали с матовым покрытием и защищён от пыли и влаги по стандарту IP68, что позволяет погружать часы на глубину свыше 1 метра.

На лицевой части часов расположен круглый дисплей. На правой грани разместились три кнопки управления. На нижнюю и верхнюю устанавливаются любые функции, средняя работает как колёсико для перелистывания, при коротком нажатии вызывает меню, а при удержании – Google assistant. На левой грани находится динамик часов.

На задней стороне находится крышка с логотипом LG, а под ней скрываются датчики и слот для nano-SIM.

LG Watch Sport в сравнении с Sony SmartWatch 3

Что же касается габаритов, то часы довольно массивные (89 г) и толстые (14.2 мм) и для тонкой женской руки точно не подойдут. На мужской часы сидят на пять с плюсом и смотрятся очень брутально. Но тут, конечно, кто-то не согласится, ведь у всех вкусы разные.

Дисплей

В устройстве установлен сенсорный P-OLED дисплей диаметром 1,38 дюйма с разрешением 480×480. Плотность пикселей на дюйм составляет 348 точек. Экран яркий, углы обзора максимальные, есть защита от царапин Gorilla Glass 3. В настройках можно выбрать ручную или адаптивную регулировку уровня яркости и настроить размеры шрифта. Калибровка баланса белого отсутствует, но она здесь и не нужна, так как с цветами у экрана всё в порядке.

На данный момент это лучший дисплей среди всех смарт-часов.

Интерфейс и управление

LG Watch Sport работают на базе новейшей версии операционной системы Android Wear 2.9. Свайпом сверху вызывается меню быстрых настроек. Свайпы влево и вправо позволяют открыть меню выбора и настройки циферблатов, каждый из которых можно детально настроить под себя. Настраивается всё: форма стрелок, разметка, цвет, фоновый рисунок и расположение виджетов. Свайпом снизу вызывается список уведомлений. Тройным нажатием можно увеличивать и уменьшать изображение.

Часами также можно управлять при помощи жестов (движения запястьем) и голосом, что очень удобно, например, зимой, когда руки в перчатках.

Отвечать на сообщения в социальных сетях и набирать запросы позволяет встроенная фирменная клавиатура от Google, которая отличается наличием функций непрерывного и рукописного ввода.

Производительность

LG Watch Sport – это ещё и самые быстрые смарт-часы, в которых установлены новейший четырёхъядерный Qualcomm Snapdragon Wear 2100 с тактовой частотой 1100 МГц и 768 Мб оперативной памяти. Встроенные 4 Гб позволяют устанавливать приложения автономно от смартфона (есть собственный google play), просматривать документы различных форматов, а также воспроизводить видео и музыку как через динамик, так и через беспроводные наушники.

Cвязь и датчики

В устройстве присутствует разъём под nano-SIM, благодаря которому становится возможным не только совершать звонки и отправлять смс без подключения к смартфону, но и использовать все прелести 4G-интернета.

В часах также есть Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 и NFC, который позволяет оплачивать покупки одним касанием при помощи функции Android Pay. GPS помогает ориентироваться на местности и выстраивать маршруты пробежек и путешествий.

LG Watch Sport оснащены барометром, гироскопом, акселерометром и датчиком сердцебиения. Часы могут не только точно замерять пульс, но и угадывать, какое именно упражнение вы выполняете и сколько повторов сделано. Стоит отметить, что это действительно работает. Сначала с погрешностями, но постепенно при помощи ваших поправок, часы учатся и начинают определять количество повторов и название упражнений практически без ошибок. При помощи приложения Google Fit вы можете контролировать количество пройденных шагов, замерять дистанцию и следить за сожжёнными за день калориями. Часы от LG и Google не просто сделаны для спорта, они подходят практически для всех типов тренировок и мониторинга повседневной активности.

Звук

Как уже говорилось выше, у часов есть собственный динамик. Нельзя сказать, что звук отличный, но для звонков и просмотра или прослушивания тех же новостей его качества и громкости определённо хватает.

Звук в наушниках через Bluetooth — обычный и ничем особенным не выделяется. Зато ощущается удобство во время пробежки. Никаких проводов и мешающего телефона в руках. Его функции теперь выполняют часы.

Автономность

За автономность LG Watch Sport отвечает несъёмный аккумулятор ёмкостью 430 мА⋅ч, которого хватает на полные стуки при самом активном использовании и на трое суток при минимальном.

Большим плюсом является наличие удобной беспроводной зарядки. Для полного заряда от 0 до 100% понадобится 3 часа, то есть функции быстрой зарядки здесь, к сожалению, нет.

Цена

Стоимость LG Watch Sport на момент обзора составляет 349 долларов.